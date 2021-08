Cinthia Fernández cuestionó a Gianinna Maradona por su relación con Daniel Osvaldo

Hace tiempo que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo dejaron de jugar a las escondidas y empezaron a gritar su amor a los cuatro vientos. Pero la relación fue blanco de cuestionamientos de todo tipo. En primer lugar porque la hija del “Diez” era íntima amiga de Jimena Barón, expareja del futbolista, y en segundo lugar, porque él ha sido denunciado por las madres de sus hijos por incumplir con la cuota alimentaria.

Por esto último, Cinthia Fernández hizo un crudo planteo en Los ángeles de la mañana. “A mí lo que me pasa es que hablaba de que la gente la juzga, y no lo digo contra ella. Gianinna es re buena madre. Bah, por lo que se ve, no tengo el agrado de conocerla. ¿Pero cómo podés estar con un tipo que le debe a alimentos a todos sus hijos? Es como raro”, disparó la precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.

“A Gianinna no le va a gustar”, le advirtió Yanina Latorre. Pero la acróbata siguió firme en su postura, haciendo referencia los reclamos judiciales de Ana Oertilinger, madre de Gianluca (15), Elena Braccini, mamá de Victoria (12) y María Helena (9), y Jimena, madre de Morrison (7): “Que no le guste. No la juzgo a ella, lo juzgo a él. Nosotros decimos ‘ojalá que Daniel no la lastime’”.

Gianinna Maradona aclaró cuándo empezó a salir con Osvaldo

La hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe hizo un extenso descargo en las redes en el que aclaró cuándo empezó a salir con el exfutbolista de la selección italiana. “Es cierto. Puede que sea ‘fría’, que nada me duela y me derribe. Después de que te matan a tu papá nada más te voltea, nada más te atraviesa, nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que no te deja respirar. Todo es tristeza”, empezó.

“Hay momentos que son parecidos a sentir felicidad, pero ya nada es igual. Mi hijo, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano bancando mi nuevo yo. Ellos me dan esos momentos”, añadió, sobre su vínculo con su hijo Benjamín, fruto de su relación con el Kun Agüero, y Roma, la hija de su hermana Dalma.

Y por último, señaló que su relación con Osvaldo comenzó como una amistad. “Me enamoré”, se sinceró. Y aclaró: “Mi amigo se transformó en el amor de mi vida. Yo no soy la misma. Y ellos ya lo saben. Amo que no me juzguen. Soy esto y esto es todo lo que van a poder ver”.