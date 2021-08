Cinthia Fernández contó un insólito accidente que tuvo teniendo sexo con Matías Defederico: “Casi me ahogo...”

Cinthia Fernández sorprendió a sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana al contar una insólita anécdota. La panelista contó que casi se ahogó con un diente mientras mantenía relaciones sexuales con Matías Defederico, su exmarido y padre de sus tres hijas, y el relato hizo estallar de risa a sus compañeras.

Las angelitas estaban hablando de sus dientes en el corte y fue en ese momento que Cinthia recordó el mal momento que pasó cuando se le rompió un dientes mientras intimaba con su pareja.

“Tengo un diente partido, tengo como una porcelanita, porque un día teniendo relaciones sexuales se me partió, y me ahogué con el diente y empecé ‘aghnh, aghhh’. Hice así y lo escupí”, dijo la modelo en pleno vivo de Instagram de LAM.

“No queremos saber con quién estabas…”, dijo Mariana Brey y Cinthia no tuvo problemas de blanquear con quién: “Con el padre, con el progenitor”, comentó en referencia al padre de sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

Cinthia Fernández y Matías Defederico

“Te lo juro, me hizo ‘crack’ el diente, por hacer mucha fuerza. Me hizo ‘crack’ la paleta, porque yo ya la tenía arreglada. Cuidando a mi primita, cuando era chiquita, se me partió y tenía un arreglo de porcelana, ese día teniendo sexo, como que apreté un montón e hice ‘aghhh’. Casi me ahogo con el diente”, relató.

“Y me pinchaba aparte algo en la garganta, y yo hacía ‘aghnh, aghhh’, y él no reaccionaba”, explicó y resaltó que su pareja no se dio cuenta que ella no podía seguir porque se estaba ahogando con el pedacito de diente.

El productor le preguntó si fue mientras tenían sexo oral, pero Fernández explicó que no, que fue por la fuerza. Y resaltó que rápidamente pudo salir de la situación, la que podría haber terminado mal.

“Al final escupí, salió eyectado el diente y quedé como la Chilindrina”, cerró Cinthia muerta de risa.