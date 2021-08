Cinthia Fernandéz apuntó contra Juana Viale: “Le dictan las preguntas y tiene todo anotado”

Luego de su última visita a La noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale, Cinthia Fernández no quedó conforme con la manera en la que la trató la actriz, ya que sintió que no tomó en cuenta su precandidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires para las PASO.

Y lejos de dejarlo pasar, la panelista de Los ángeles de la mañana manifestó su indignación. “En todos los programas que fui se me cagaron de risa, de hecho en lo de Juana Viale se me cagaron de risa, porque es fácil que te dicten las preguntas y tengas todo anotado en una tablet. Ceferino Reato, que es un periodista con título, también se rió y me dijo que con un problema personal yo no puedo lograr cosas en la Cámara de Diputados”, dijo en una entrevista con A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco.

Asimismo, la morocha aprovechó para despacharse contra Baby Etchecopar, quien también critico su nuevo perfil político. “Hablen de la prostitución del poder, porque él habla un montón y estuvo con todos. Estamos en pelotas por un gobierno que defendió él, antes y después. Son todos prostitutos del poder y me rompen a mí porque subo una foto en tanga”, cerró, furiosa.