Cinthia Fernández amenazó con llevar a juicio a Charlotte Caniggia por hablar de sus hijas

Charlotte Caniggia sorprendió con sus declaraciones en un móvil de “LAM” (El Trece) al referirse a Cinthia Fernández y la exposición que la ex de Martín Baclini hace de las pequeñas en las redes sociales.

Luego de haber superado el coronavirus y de regreso a la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) la influencer comentó: “Ella muestra a las hijas porque le garpa. Le garpa mostrar a la hija y decir ‘Ay, amor, estás en el colegio’. Dale, ¡no uses a tu hija, chabona! Y así un montón de famosas. Si tenés hijos, reservalos y cuando sean mayores de edad se muestran, y listo”, comenzó diciendo la hermana de Alex.

Luego agregó: “Yo no grabo todo, la gente que graba todo me parece que es porque tiene un vacío adentro. Uno no tiene que grabarlo todo, la gente vive la vida”, agregó.

Enterada de las declaraciones de la mediática, Cinthia Fernández dijo muy molesta: “Es para juicio y se lo voy a hacer. No puede juzgarme como madre, no me puede juzgar con que estoy exponiendo a mis hijas, dijo que estoy currando, cuando las muestro desde que nacieron. Igual que hacía su madre con ella, que se tiraba un pedo y le sacaba una foto”, comentó indignada.

Luego fue por más y mirando a la cámara dijo: “Te va a ir un juicio, ya que estás tan canchera con la carta documento, te va a ir a vos”.

También las que se molestaron con los dichos de Charlotte fueron las demás panelistas de Ángel De Brito a quienes Charlotte llamo “taradas”. Nuevamente fue Cinthia Fernández la que respondió las agresiones: “Taradas proviene de la palabra tara, que es una enfermedad y te la voy a leer de Wikipedia: ‘Defecto físico o psíquico, generalmente hereditario’. Si vos decís que hay gente que se está metiendo con la enfermedad de otros, como mencionaste el caso de Lola Latorre y Nacha Guevara, vos estás haciendo lo mismo. Y te recuerdo que si este programa es una mierda, tu representante te ofrecía de manera desesperada cuando estabas sin trabajo y sin un mango. Así que te va a llegar una carta documento”, manifestó Fernández y luego se sumó Karina Iavícoli que también demandará a Caniggia.