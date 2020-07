Christophe Krywonis habló de su salud luego de ir al programa de Andy Kusnetzoff

Muchos se sorprendieron este martes cuando a través de su programa de radio Andy Kusnetzoff confirmó que tenía coronavirus. El conductor contó que comenzó a sentirse mal el sábado por la noche con tos y cansancio y recién el domingo fue atendido e hisopado.

“El sábado a la noche llegué a mi casa medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. El domingo seguía igual. Nunca tuve fiebre pero, por precaución, el lunes fui a hacerme ver. Me fui a la clínica, donde estoy ahora. Ayer me hicieron el hisopado y hoy me dieron el resultado de que soy positivo en Covid. Les quería comentar para que estén al tanto. Me siento bien ahora, por suerte sigo sin fiebre pero tengo tos”, contó el conductor.

Inmediatamente a la confirmación de Andy, la producción del programa de Telefé “PH Podemos Hablar” se comunicó con los últimos invitados que grabaron el programa el miércoles 8 de julio y que fueron: Flor Vigna, Benito Fernández, Romina Malaspina y Christophe Krywonis.

Tranquilo e intentando llevar tranquilidad a sus familiares y seguidores, el chef y jurado de Bake Off escribió: “Estoy bien. Hola buena gente. Antes que todo que se recupere pronto Andy. Gracias por sus muchos mensajes pero estoy bien y cuidándome como todos. No me hago el hisopado porque no teniendo síntomas del covid 19 los doctores me dijeron que no era necesario. Donde manda capitán no manda marinero”, dijo.

Luego en un video agregó: “Estoy asintomático, no tengo fiebre, no tengo tos, no perdí el olfato, no tengo ningún síntoma. No está previsto por ahora hacerme el hisopado. Yo grabé el miércoles, Andy me llamó hoy a la mañana temprano y después hablé con la prensa de Telefe…Mis doctores me dijeron que si tengo una vida normal de cuarentena no tengo por qué preocuparme”, concluyó.