Nadie puede negar que el reality de cocina de Telefé “MasterChef Celebrity” es un éxito arrasador que en cada emisión gana a sus competidores por casi 20 puntos de diferencia en la audiencia.

Con un jurado de lujo formado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui los participantes ponen todo de sí para convencerlos y pasar de ronda.

Es sabido que en un primer momento uno de los chef evaluadores sería Christophe Krywonis que días antes de comenzar a grabar el reality decidió bajarse sin dar muchas explicaciones.

Entrevistado por Susana Roccasalvo en “Implacables” (El Nueve) el francés comentó: “No miro Masterchef. Honestamente, no miro televisión en general. Estoy ocupado con muchos proyectos y trabajo mucho en la semana”, aseguró el entrevistado quien luego detalló sus nuevos emprendimientos que nacieron en medio de la pandemia por el coronavirus.

Christophe se refirió a su propia línea de rotiserías, su línea de productos de cuidado personal y un proyecto para televisión que aún está analizando.

Si bien todo lo que contó el chef resultó muy interesante, el panel no lo dejó irse del tema del programa de televisión de los famosos y comentó: “Mis amigos del jurado son geniales, y el señor Del Moro también anda muy bien. Sé que el rating va muy fuerte. Tengo amigos dentro de los participantes, son buenos conocidos, pero no sé más que eso y opinar sería opinar sin conocimiento de causa”, se justificó Christophe.

Luego confesó que no mira televisión: “No miro. Mi ego está bárbaro como está, y cuando termino de grabar algo, en general, lo dejo como atrás... no necesito verme para sentirme contento. Sí leo las críticas de Twitter”, agregó.

Luego sorpresivamente dijo: “Les voy a confesar algo. Yo no voy a Masterchef este año porque tengo otros proyectos que me apasionan. Si no estoy apasionado por lo que hago, no lo puedo hacer bien. No me pueden pedir hacer un personaje, es imposible en mi caso, en los demás no lo sé…No sé cómo decirlo... Malo no soy y no creo que Germán sea malo tampoco, es muy exigente como lo debe ser siempre”.

Luego acerca de su relación con los miembros del jurado Krywonis dijo. “Somos muy compinches. No somos colegas, somos compinches. Suelo ir a comer a lo de Donato y hablé con Germán, que se enojó un poquito conmigo cuando se enteró de que no iba a ir, pero por esa amistad que tenemos también”, finalizó.