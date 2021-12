Christian Petersen confirmó que se separó de Sofía Zelaschi, su novia 26 años más joven

Luego de los largos meses de pandemia, Christian Petersen confirmó que ya no está en pareja con Sofía Zelaschi a quien conoció en un reality de cocina y con quien compartió amor, cocina y varios proyectos.

La joven de 26 años y el reconocido chef blanquearon su relación con el comienzo de la cuarentena y convivieron durante ese tiempo.

Ahora y en contacto con Juan Etchegoyen de Mitre Live, el jurado de “El Premio de la Cocina” (El Trece) comentó que ambos decidieron poner un punto final a la relación por distintos proyectos que cada uno tiene para el verano.

“No estoy de novio, con Sofía tengo una relación bastante particular. Somos más amigos que novios. Sofía es una chica que conocí en El gran premio… Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios. Pasamos toda la pandemia juntos y hace un mes decidimos ser muy buenos amigos”, explicó el entrevistado.

Luego agregó: “Tenemos algo muy lindo, pero no somos una pareja convencional. Somos amigos más que novios. Somos diferentes”, dijo y mencionó que seguirán unidos por un nuevo emprendimiento de catering para eventos.

“Decidimos ser amigos, ayudarnos y si fuese formal te diría que no estamos de novios, que somos muy amigos. Y si fuera un poquito más moderno, que no la puedo encasillar en ninguna relación”, puntualizó el chef y aclaró que adora la joven pero que no tienen una relación “tipo la familia Ingalls”