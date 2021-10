Chris Martin dejó a Dakota Johnson el día de su cumpleaños y de la peor manera

En las últimas horas Chris Martin ha sido tendencia en la red social Twitter, pero no por los motivos que se suelen hablar de él, como su música en la banda Coldplay, y es que se reveló que el cantante habría dejado a Dakota Johnson justo en el día de su cumpleaños y a través de WhatsApp.

Según reportó la revista In Touch, en su edición del 25 de octubre de 2021, Martin rompió con Johnson a principios de este mes mientras la actriz se encontraba ansiosa por los festejos de su cumpleaños. “Apenas unas horas antes de la cena, Chris le envió un mensaje de texto y le dijo que quería tomarse un tiempo... estaba devastada”, reveló una fuente cercana a Dakota.

La pareja participó de un show de Coldplay

Sobre los motivos que llevaron a Chris a tomar esta inesperada decisión, se informó: “Sus amigos piensan que se puso nervioso. Cuando las cosas se vuelven demasiado serias, como cuando ella comienza a hablar de tener hijos, es cuando él tiende a entrar en pánico. Pero no se pierde toda esperanza. Gwyneth [Paltrow, ex de Chris], que adora a Dakota, está tratando de que vuelvan a estar juntos. Si alguien puede hacerlo, es Gwyneth “.

Recordemos que la pareja comenzó a salir en 2017 y en la actualidad son una de las relaciones más consolidadas del mundo del espectáculo. Aunque no todo es color de rosas, ya que esta no es la primera vez que se informa que Johnson y Martin se separaron. En junio de 2019, un informante le dijo a The Sun que: “Chris y Dakota eran muy tranquilos y siempre parecían muy felices juntos. Se habló de compromiso, pero no, él dice que se han ido por caminos separados, lo que ha sido una verdadera sorpresa para todos”.

Hace unos días se hizo viral un video en el que el líder de Coldplay le declaró su amor a la actriz Dakota Johnson en pleno concierto, apenas sonaron los primeros acordes del tema “Universe”, el cantante no dudó en dedicárselo a Dakota Johnson que se encontraba en el lugar.

“Esta canción va sobre mi universo, y la verdad es que ese universo está aquí mismo”, dijo el cantautor en medio de los gritos y aplausos de los presentes.