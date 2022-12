China Suárez participó de un evento y deleitó con su look con transparencias

China Suárez participó de un evento junto a su novio Rusherking y deslumbró con su look. En las redes sociales, un conocido fotógrafo compartió algunas fotos de la actriz luciendo un enterito con transparencias que remarcó sus curvas.

La ex de Benjamín Vicuña eligió un atuendo muy particular, un mono traslúcido con colores negro y azul animal print que está súper de moda. La también cantante eligió completar su look con un corsé negró apretadísimo.

China Suárez junto a su novio, Rusherking.

Además, con una cola de caballo con trenza y un maquillaje con delineado negro en sus ojos.

China Suárez junto a un conocido fotógrafa y una organizadora de eventos.

Lo cierto es que la China lo hizo de nuevo y se robó todas las miradas con su foto de Instagram.

China Suárez enamoró al posar a cara lavada en bikini y zapatillas

China Suárez estuvo de viaje por Qatar junto a Rusherking, alentaron a la Selección Argentina y a su regreso, enamoró con su belleza natural.

La artista tiene más de 6 millones de seguidores con quienes comparte todo tipo de contenido, sobre todo relacionado a lo laboral y, de un tiempo para acá, de sus hijos a quienes al principio no mostraba en redes.

Los seguidores de la China Suárez están al pendiente de sus últimas publicaciones, tal es así que su último posteo recibió más de 128.200 “me gustas” en solo una hora.

La China Suárez deslumbra con su belleza.

En la foto, se la ve a la artista sentada en la alfombra de una habitación de hotel luciendo una bikini dorada de tiritas y zapatillas blancas y doradas, que combinaban con su look.

Eugenia Suárez es de las pocas que se anima a posar a cara lavada, por lo que no es la primera vez que decide mostrarse sin maquillaje ni filtros. Además, optó por un peinado casual, una trenza bien tirante que dejó su rostro completamente despejado.

“Diosa”, “Esa cara dibujada por una varita mágica. Ese cuerpo después de tres embarazos. Inteligente, buena, independiente, rebelde, poderosa”, “Naaaaa en serio ?? No podes massss...!!”, “Sos una reina”, “China por diosssss”, “Hermosaaaaaa”, “Qué mujer más hermosa por Dios”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al pie de la publicación.