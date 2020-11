Charlotte Caniggia y Cinthia Fernández se enfrentaron en el Súper duelo en el Cantando 2020, una situación que apuntaba con una posible confrontación después de las discusiones que ambas habían protagonizado en vivo. A pesar de sus esfuerzos, todos los jurados admitieron que Cinthia superó por mucho a la interpretación de Charlotte. La mediática no pudo evitar demostrar su enojo frente a la cámara, aunque su reacción no fue la esperada por colegas y televidentes.

Cinthia junto a su compañero Facundo Magrané interpretaron el tema “Malo” de Bebe, de la telenovela “Mujeres asesinas”. Con un conjunto color piel y un maquillaje que simulaba golpes y moretones, la panelista resaltó con su presentación. “De todos los que pasaron por el certamen, lo que hizo Cinthia hoy fue lo mejor que vi. Me puso piel de gallina en todo momento”, le dijo Karina La Princesita al final de su devolución. Desde su entrada al Cantando, la ex de Martín Baclini ha ido arrasando con la pista y su personalidad al cantar.

Por su parte, Charlotte presentó “That don’t impress me much”, de Shania Twain, acompañada de su partenaire Christian Sergio. A pesar de que su performance fue mejor que algunas anteriores, para los jurados no pudo superar a su colega en el duelo.

Llegada la deliberación que anunció el triunfo de Fernández por sobre la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, la mediática decidió retirarse a su asiento sin hacer ningún comentario. Los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, quisieron cruzar algunas palabras con ella, pero Charlotte simplemente se puso el barbijo y no volvió a pronunciar palabra. Pero podía notarse en su expresión el enojo por la decisión tomada.

“¿Cómo estás? ¿Estás bien ¿Estás muda? Bueno, se enojó Charlotte. Ya que no quiera hablar, es un síntoma. Bueno, vamos a ver si hablamos en un ratito con ella”, dijo De Brito al ver que no había posibilidad de socavar a Caniggia sobre lo que acababa de pasar.

Esta misma semana, ambas habían tenido un enfrentamiento en vivo después de que Charlotte opinara sobre la maternidad de Cinthia, sobre las decisiones que la panelista toma al mostrar a sus hijas en las redes. Fernández le increpó que, al no ser madre, la mediática no podía saber sobre cómo desempeñar el rol. Pero Charlotte respondió tajante: “Yo nunca te nombre a vos, si vos te querés colgar de cualquier palmera, es problema tuyo”. Pero Fernández no se quedó atrás: “Me parece que te metiste con algo que no te tenés que meter. Si ni siquiera sabés limpiarte los mocos, cuando tengas hijos hace lo que quieras con tus hijos y no juzgues a los demás. Si a vos te hizo mal que tu mama te mostrara o no. Es un problema tuyo. Psicoanalizate."