Charlotte Caniggia salió a desmentir los rumores de separación con su novio

Ya recuperada de Covid-19 para volver a las pistas del Cantando 2020, Charlotte Caniggia se preparaba para retomar su lugar en el certamen de canto. Pero ayer, Ángel de Brito hizo una revelación en Los Ángeles de la Mañana sobre la condición en que la mediática retornaba: “Vuelve a cantar Charlotte, ya recuperada de la enfermedad por suerte y después de pasarla mal algunos días, y vuelve separada”, dijo el periodista lanzando la primicia.

Evidencias no faltaban: la joven había borrado todas las fotos con su novio en Instagram. “Está soltera otra vez. Terminó su relación, así que esperemos que esté bien, como su representante, que debió ser internado pero por un problema que no es Covid”, continuó confirmando De Brito.

Pero ante la falsa noticia, Charlotte salió a desmentir lo dicho sobre su relación con Roberto Storino Landi: “Yo sigo de novia. Vi que inventaron que estaba separada, ya es cualquiera. No estoy separada, estoy con mi novio todavía”. Explicó entonces su razón para eliminar las postales junto a su pareja: “No lo bloqueé para nada. Nosotros preferimos mantener una relación privada. Incluso, hay mucha gente en el programa que no muestra a su pareja en las redes sociales. Saqué las fotos para más privacidad”.

Tanto Charlotte como su hermano Alex, nunca han temido al ojo público, es parte de esa personalidad extrovertida lo que los convierte en los preferidos de muchos programas. Pero la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, sale ahora con esta declaración: “A mí no me parece bien la gente que ostenta sus relaciones o que muestra a sus hijos en redes sociales. Es algo que yo no haría a futuro. Me parece que hay cosas que hay que reservarse”. Quedará entonces dar tiempo, las pruebas de su noviazgo o rompimiento vendrán con el tiempo.