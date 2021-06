Charlotte Caniggia insultó duro a Ángel de Brito y luego fue eliminada de La Academia por la gente

Charlotte Caniggia y su bailarín fueron una de las tres parejas que fueron al duelo de La Academia por su bajo puntaje en el shuffle y su presentación dio qué hablar. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia volvió a repetir un tema que hizo en el Cantando 2020 y Ángel de Brito la mandó al frente. Luego, el público la eliminó del certamen al elegir a la periodista Débora Plager.

Luego de su presentación, De Brito sin ningún filtro dijo que Charlotte había ido a “robar” por lo que no mostró nada nuevo en la pista y la mediática cometió un exabrupto con el jurado que dejó a todos sorprendidos, incluso a Marcelo Tinelli que trató de remar la situación.

“Ese tema lo hiciste en el Cantando el año pasado”, le dijo De Brito y Charlotte le contestó a su estilo: “El estilo fue otro amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale. La con... de tu madre”.

Luego, Pampita defendió a su compañero y se cruzó una vez más con Charlotte. “No me gusta que los participantes nos digan malas palabras. No me parece el contexto. No importa quien, no es el trato que tenemos que tener entre nosotros”, dijo la modelo.

“Quizás vos no tenés ninguna empatía y las hormonas se ve que te están afectando. No tenés ni gracia querida. No te tomás nada bien. Horrible”, retrucó Caniggia.

Luego, la mediática fue eliminada de La Academia en el teléfono y con el 55,4 por ciento continúa Débora Plager en el certamen. Charlotte se mostró enojada con la decisión del público y le dijo a Tinelli que no vuelve a su programa: “No va a haber próxima”.