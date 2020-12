Charlotte Caniggia deslumbra cuerpazo en sus Stories con una cavada bikini rosa Barbie

Disfrutando de su triunfo en el Cantando 2020 y seguramente para combatir el calorón que ayer azotó a todo el país, Charlotte Caniggia posteo en las redes un video con una reveladora bikini rosa Barbie. Aunque la subió a sus Stories sin nada escrito, la mediática seguro ha recibido mil y un halagos, como suele suceder cada vez que sube alguna foto o video con sus escandalosos atuendos que resaltan su curvilínea figura.

Siguiendo la tendencia de las mallas y bikinis con corte cuadrado en la parte superior, Charlotte luce increíble con el atuendo veraniego. En el corto video subido a su historia, la hermana de Alex hace sus típicos contoneos para mostrar su cuerpo desde distintos ángulos de vista.

Antes de ingresar al programa producido por LaFlia, Charlotte dio un par de entrevistas donde contaba sobre su tiempo en cuarentena, su relación con su novio y la vida saludable que había comenzado a llevar. Lejos del alcohol, la comida chatarra y otros vicios, la joven decidió que era tiempo de mantenerse con una rutina que ayudara a mantener una alimentación equilibrada. “Ya tengo 27 y tengo que cuidarme. No tengo 20, cuando podía comer de todo”, dijo en una entrevista con Mujeres de Eltrece. Los resultados son notorios y a Charlotte se la ve en su mejor momento.

Cuando despuntó su éxito en el Bailando, era conocida como la concursante “antigym”. Incluso una vez contó en el programa su rutina, casi diaria, llena de comida chatarra, azúcar y bebidas energéticas: “A las 11 siempre me levanto y no como nada. Almuerzo a las tres o cuatro. Hoy almorcé un sushi. Después me comí un sándwich de milanesa. Hoy me fui al dentista y me agarró un hambre terrible. Le dije a Pablo, mi custodio, ‘traeme un sándwich’ y me lo comí esperando en la sala del dentista, me miraban todos”.

Su “secreto” lo contó en septiembre a las panelistas de Mujeres de Eltrece: “Como sushi, pollo, cosas normales. No me gusta mucho el asado ni las carnes rojas. Cuando era más gordita comía choripanes, pero ahora trato de cuidarme. Hago dieta: no como postres, nada. Trato de no tomar gaseosas. A la mañana como palta, huevo, tomates cherry”.