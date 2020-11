Charli D’Amelio superó su récord y perdió un millón de seguidores en Tik Tok por sus caras de asco en un video

Charli D’Amelio, la reina de Tik Tok perdió casi un millón de seguidores en casi dos horas tras publicar un video en el que se puede ver cómo la ‘tiktokera’ y su hermana Dixie reaccionan de manera irrespetuosa con un cocinero y la comida que este les sirve.

En el capítulo titulado ‘Dinner with the D’Amelios’ -cena con los D’Amelios, en su traducción al castellano-, de su canal en la plataforma Youtube ‘The D’Amelios’, la familia de la ‘influencer’ recibió al chef Aaron May. El cocinero les cocinó paella española hecha a base de verduras, gambas, pollo y caracoles. Una combinación que, tal y como dejan claro en el vídeo, parece que no les ha gustado mucho.

Las reacciones no han tardado en llegar y la ‘influencer’ ha perdido casi un millón de seguidores en Tik Tok en un par de horas. Entre las opiniones de los fans, las críticas van dirigidas al mal comportamiento que tuvieron las hermanas ante el trabajo del chef y las caras de asco que pusieron frente al plato de paella. Durante el video se puede ver cómo hacen muecas mientras el cocinero explica el menú y los desagradables comentarios que hacen refiriéndose a la comida.

Sin embargo, tras la ola de críticas que no ha parado de recibir tras la publicación del video, Charlie ha decidido dar explicaciones a través de su perfil de Instagram, en el que se justifica diciendo que “todo ha sido un malentendido”. La joven, además ha estado recibiendo comentarios mientras realizaba el directo, en los que llegaron a amenazar de muerte a la ‘tiktokera’, entre otras miles faltas de respeto hacia ella.

Aunque la ‘influencer’ recibe el ‘hate’ de muchos usuarios a diario, Charli ha comentado que no sabe si quiere seguir en la red social Tik Tok.

Charli D’Amelio, de 16 años, es conocida por ser la primera influencer de Tik Tok en hacerse famosa con sus vídeos tras representar coreografías que eran imitadas por miles de millenials.