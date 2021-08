Chano Charpentier evoluciona favorablemente y esta semana sería dado de alta

Santiago Chano Moreno Charpentier evoluciona favorablemente y en los próximos días podría abandonar el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta, donde se encuentra internado desde el 25 de julio pasado, tras haber sido baleado en el abdomen por un policía bonaerense tras sufrir un episodio relacionado a la salud mental del músico.

Marina Charpentier declaró este jueves que su hijo no agredió a nadie. Los Andes

En tanto, Marina Charpentier, madre de “Chano”, confirmó que su hijo “está mejor” y que esta semana probablemente le darán el alta. Recordemos que el ex Tan Biónica tuvo que ser ingresado de urgencia al nosocomio y allí atravesó una serie de intervenciones quirúrgicas, en las que le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas.

Sobre lo sucedido esa noche, la Justicia espera el resultado de una pericia “clave” para determinar la distancia del disparo y así poder establecer si el oficial actuó en legítima defensa o si existió un exceso de la misma.

“Los resultados van a demorar porque es un acto complejo ya que se tienen que extraer primero rastros sobre la prenda incautada y luego buscar una prenda testigo para hacer el comparativo de rastros de deflagración y eso se manda a otro laboratorio para hacer el análisis definitivo”, detalló una fuente cercana a la investigación.

Quién es el policía que le disparó a Chano Charpentier (Web)

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Zárate-Campana, también aguarda el análisis de las cámaras de seguridad de la casa del artista. También espera que le remitan un informe psicofísico del Sanatorio Otamendi para saber si “Chano” está en condiciones de declarar. “No va declarar hasta no tener un informe que permita hacerlo. No solo es una cuestión psiquiátrica sino también clínica”, expresó un investigador.

El pasado lunes a Esteban Charpentier, tío de “Chano”, declaró que el músico llevaba en la mano una caña y no un cuchillo cuando fue baleado: “Dijo que su sobrino no estaba violento, que no persiguió a los policías sino que los increpó y que tenía en sus manos una caña que tomó de un cantero”, indicó Fernando Soto, abogado del policía acusado, Facundo Nahuel Amendolara (27), quien agregó que en esta ocasión el declarante se ubicó “adentro del predio, cuando la vez anterior dijo que estuvo en la puerta”. “Ningún otro testigo presencial lo ubicó adentro. Antes dijo que escuchó el disparo y ahora que lo vio”, observó el defensor, señalando contradicciones en la declaración de Esteban.

El hecho ocurrió la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a “Chano”, quien estaba bajo un cuadro de exaltación. Desde ese día, el músico permanece internado, donde se recupera de las graves lesiones sufridas.