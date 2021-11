César Bordón defendió a Diego Boneta por un incidente con otro actor en el set de la serie de Luis Miguel

Hace algunos días se estrenó la tercera y última temporada de “Luis Miguel, la serie”, y por este motivo el actor César Bordón se refirió al éxito arrasador de la bioserie y no dudó en opinar sobre la actitud de Martín Bello.

Este actor español acusó a Diego Boneta de golpearlo fuertemente durante una escena y causarle lastimaduras y moretones que compartió en sus redes sociales.

“A todos nos cambió la vida. La ventaja de ser un actor argentino y estar en una plataforma que llega a todo el mundo... Es inevitable que la popularidad crezca”, comenzó diciendo en “LAM” (El Trece) el actor encargado de interpretar al manager Hugo López una de las figuras fundamentales en la carrera y en la vida del astro mexicano.

Hace algunos días Luis Miguel realizó un posteo donde aclaró que lo que se ve en pantalla es ficción, Bordón expresó: “Coincido totalmente con lo que dice. La serie no es real, es ficción. Está basada en un hecho real, pero se nutre de la ficción” dijo y agregó: “Él solo tuvo contacto con la producción y con Diego Boneta como se ve en la tercera temporada. Es una persona sumamente reservada y lo que hizo fue saludable”, confesó.

“Cuando los protagonistas de una historia están metidos en la historia empiezan a objetar cosas que no terminan de comprender. Tal vez se sienta tocado, o es muy emocional lo que sucede para que esté involucrado”, expresó.

Luis Miguel, la serie

Finalmente el argentino se refirió a la denuncia de Martín Bello y dijo: “No estuve presente en esa escena. Yo tuve una buena relación con Martín en su momento. Lamento mucho lo que ha sucedido. Me parece que la producción ha sido muy cuidadosa con todas las cuestiones referidas a salud, a seguridad y demás”, reconoció.

Para cerrar Bordón se refirió al reclamo judicial y dijo: “Lo lamento y lo lamentamos todos. Me parece que esto obedece más a una búsqueda personal, a lograr un beneficio. Seguramente tiene algún dolor por no haber sido parte del resto de la historia”, concluyó, en referencia a que el personaje interpretado por Bello ya no participa de la segunda temporada.

El abogado de Bello, Ignacio Trimarco comentó lo sucedido con el actor: “Durante el rodaje de la serie de Luis Miguel, nuestro asistido participó de una escena con el actor Boneta, una escena que era muy violenta. Muy fuerte. Un dato importante es que esa escena no constaba en el guion. En el guion se hablaba de una discusión muy acalorada pero no de una violencia física para con Martín Bello”, resaltó el letrado y agregó: “En ese momento se enteró que debía ser más violenta. Escena que, por supuesto, se excedió de los límites que estaban pactados”.