Celina Rucci posó sin ropa desde un jacuzzi en sus lujosas vacaciones por las islas Maldivas

El 2020 fue sin dudas para Celina Rucci un año de incertidumbre y miedo, no sólo por la pandemia del coronavirus, sino por su tratamiento para vencer a la leucemia.

Luego de varios meses de recuperación, Celina volvió a Argentina y en un episodio en donde perdió su peluca, no le quedó otra que contar lo que realmente le pasó y que no quiso decir para no preocupar a sus familiares.

Ahora y totalmente revonada, Celina viajó desde Nueva York, donde reside con su pareja, a descansar a las paradisiacas islas Maldivas y luego de compartir varias imágenes en las redes sociales, la mediática impactó al mostrarse sin ropa desde un lujoso jacuzzi con vista al mar.

“¿Sabes lo que dice mi tatuaje? ´Passione per la vita´ (pasión por la vida) me lo hice en el 2009 ❤️ y lo reafirmo todos los días”, escribió la mujer en el posteo en referencia a un diseño que tiene en su cuerpo y se podía apreciar más allá de la espuma.

La publicación ganó más de 2.300 “likes” de seguidores y amigos que no dejaron de comentar la sugerente postal de Rucci.

Famosos como María Eugenia Ritó, Melina Pitram Daniel Ambrosino, Evangelina Carrozzo y Claudia Ciardone también admiraron a la mediática y le desearon suerte y cariños.