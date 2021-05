Celeste Cid compartió una foto desde su cama y se comparó con Freddie Mercury

Luego de subir un video con una estética en blanco y negro, Celeste Cid volvió a dar de qué hablar con una particular foto. En ella se la ve de rodillas mostrando su plano abdomen e imitando la pose del mítico cantante británico Freddie Mercury.

Este posteo consta de dos momentos, en uno la ya mencionada pose de la bella morocha y en otro una foto vintage del músico británico nacido en Tanzania arriba de un auto. Ambos están con sus manos en la parte trasera de la cabeza.

Celeste Cid imitando la pose de Freddy Mercury. Gentileza

“Me gusta mucho porque tiene los colores de mi infancia”, se pudo leer en su propio post.

Mientras tanto, sus seguidores no tardaron en reaccionar y los comentarios fueron en su mayoría de elogios, aunque algunos no daban crédito a la foto del cantante de “Queen”, ya que no es una imagen tan conocida. Hay quienes dudaban si era realmente Mercury o si era un familiar de la actriz. Incluso llamó la atención el parecido del cantante con el del ex presidente, Mauricio Macri.

Celeste Cid empezara a filmar en unas semanas la serie “La boda de tus sueños” en la que interpretará a una wedding planner. Esta ficción se vera por la nueva plataforma de Disney, Star Plus, y en la historia tendrá un romance con Gonzalo Valenzuela, con quien hizo el filme “Artax”.