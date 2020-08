Cecilia Roth se mostró molesta por el exceso de photoshop que le aplicación en la tapa de una revista

La semana pasada los internautas de las redes se sorprendieron con la foto de la tapa de revista Gente. En la publicación se veía a Cecilia Roth extremadamente joven anticipando una extensa entrevista en el interior de la publicación.

En Twitter cientos de usuarios se refirieron a la imagen y muchos se animaron a compararla con la cara actual de la ex de Fito Páez que, más allá de sus 63 años sigue siendo bella.

Enojada con los excesivos retoques digitales, la actriz de “Todo sobre mi madre” se comunicó con Ángel De Brito en su programa de CNN Radio y manifestó: “Las fotos están muy retocadas y no me gustan. Las fotos son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios y no me gusta que pase eso. Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido”, dijo la actriz manifestando su parecer por los filtros y programas que suelen usar en las tapas de Gente y dando por finalizado el tema.