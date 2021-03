Cecilia ‘Caramelito’ Carrizo habló sobre el drama familiar que atraviesa por la enfermedad de su hermano Martín

Hace alguna semanas se conoció la noticia del regreso del músico Martín Carrizo a Argentina luego de estar varios meses en Estados Unidos bajo un costoso tratamiento experimental para luchar contra el esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Fue el baterista del Indio Solari quien, a través de sus redes sociales comentó la decisión y dijo que estaba mejor y mucho más informado para seguir desde acá con lo aprendido en Miami.

“Siento que debo ir por otro lado, aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clínica para seguir peleando desde mi casa. Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza qué hubiese pasado si no iba a Miami”, dijo el músico y luego agregó: “Cada vez confío más en Dios y permanentemente me da señales de que está acompañándome”.

Este lunes Cecilia Carrizo habló con “Intrusos” (América) y comentó la actual situación de su hermano: “Es muy alto el costo y para nuestra realidad resulta inalcanzable, gracias a tanta ayuda de tantas personas que colaboraron en la campaña que hicimos el año pasado, nos ayudaron de manera impresionante”.

Emocionada con su relato, la conductora infantil no pudo contener las lágrimas al hablar de que la rubia dejó a su marido e hijos para acompañar a su hermano: “Yo sentía que tenía que estar a su lado. Yo puse en stand by mi vida absolutamente, dejé todo. Está mal decir que dejé todo... Tal vez eso tenga una connotación negativa. Hice todo lo que deseaba hacer. Es lo más lindo en lo peor que nos pasó en la vida”, dijo y luego comentó que está haciendo terapia en estos momentos: “La psicóloga me dijo: ‘Vos estás paralizada con él’. Es mimetizarme con lo que él vive”.

Sobre el tratamiento de su hermano, la entrevistada comentó: “Él va a seguir haciendo una mezcla de cosas, entendió la importancia de bajar mil cambios, de focalizarse para ver si algo mejora porque varios estudios se refieren al estrés emocional como una de las posibles causas de la enfermedad. Ese trabajo que hizo en los Estados Unidos fue un proceso de autoconocimiento, de investigar hasta dónde llega en todo sentido”, concluyó.