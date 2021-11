Cathy Fulop y su insólita reacción cuando Germán Martitegui la intentó ayudar en “Masterchef Celebrity 3″

La noche del martes se vivió el comienzo de la segunda semana de competencia de “Masterchef Celebrity 3″ en la que debieron trabajar en duplas y homenajear a una de las personas más emblemáticas de las cocinas: Doña Petrona y sus recetas.

Santiago del Moro dijo que sería una “noche de revival... Hoy se viaja con el corazón” y así fue. Primero la Peque Pareto escogió a Joaquín Levinton como su compañero de desafío y luego la producción armó las demás duplas. Así quedaron trabajando juntos Denise Dumas y Tití Fernández, Gastón Sofritti con Mica Viciconte y Luisa Albinoni con Catherine Fulop.

Cathy Fulop y Luisa Albinoni tuvieron una noche olvidable en Masterchef Celebrity 3

Una vez designado el rol de cocinera reconocida y el de su ayudante Juanita, comenzó la competencia. Y una de las parejas que no tuvo mucha suerte fue la de las actrices, que quedaron en la isla final. Cathy fue Doña Petrona y Luisa la asistente pero no funcionó.

Les tocó preparar lengüitas de cordero a la noisette y la primera reacción de la venezolana fue: “¡Horrible! ¿Alguna vez cocinaste lengüitas? No tenemos ni idea”. Atento al comentario, Germán Martitegui las advirtió: “Sean conscientes de que la lengua de cordero es muy chiquitita, no es como la de vaca. La tienen que hervir, pelar muy bien, después cocinar. Y lo fundamental es la salsa”. Y Luisa comentó: “La tenemos complicada... Ay, Dios mío, ¿no se puede devolver el libro?”.

Como Fulop era quien debía cocinar, agarró las lengüitas y luchó durante toda la velada. “¡No sé cómo se pela!”, gritó e inmediatamente apareció el reconocido chef para ayudarla. “Así no”, le dijo y la artista sumó: “Probé todas las técnicas, con el cuchillo así, el cuchillo para allá...”.

Notablemente desesperado, Germán lanzó: “¡No, no, no! La estás pelando como si fuera una papa... ¿Las pasaste por agua hirviendo? La ansiedad no te ayuda...”. Albinoni no estaba haciendo bien las papas noisette por lo que Martitegui se fue diciendo: “Chicas, están complicadísimas. Les digo una cosa: están complicadísimas”.

“Germán no nos tira un centro...”, se lamentaron al verlo partir y Catherine le pidió que no se fuera y le cerró el paso, no lo dejó pasar, lo agarró del brazo y el dueño de Tegui forcejeó por unos segundos y escapó.

¿Cómo les fue en la presentación del plato a Cathy Fulop y Luisa Albinoni?

La dupla de actrices llegó a presentar un plato visualmente digno pero que no las ayudó a subir al balcón. Ambas artistas se quedaron con el delantal gris para ir al jueves de última chance. A su plato lo llamaron “Corderas parlanchinas”, en honor a ellas mismas.

“La hervir y nunca salió la piel. Me estaba quemando. Me pelé mi piel: no salía la piel de la lengua pero sí la piel de mi dedo”, reveló Cathy Fulop.

“Para mí no está tan mal. Las papas están cocidas, es más fácil pelar una lengua fría, para serles sincero. Pero Doña Petrona les hubiera pegado una patada a las dos”, soltó Martitegui.

Damián Betular probó la comida y dijo: “La lengua no es lengua, las noisettes no son noisettes y las chauchas... de la huerta al plato”.

Ninguno de los ingredientes estaba bien elaborado por lo que el jueves cocinarán nuevamente para así evitar ir al domingo de eliminación.