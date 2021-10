Catherine Fulop subió una foto retro y habló de sus cirugías estéticas: “Estaba desproporcionada”

Catherine Fulop sorprendió este jueves a sus seguidores al hablar abiertamente de su cuerpo y al blanquear que, ya de grande, comenzó a hacer actividad física para cuidarse y que solo se hizo una cirugía estética.

Con una foto retro, la actriz y conductora venezolana contó qué fue lo que la llevó a ejercitarse diariamente y por qué decidió operarse. Además, compartió que a sus 56 años se siente más “activa y saludable” que nunca.

“Mi foto de hoy data mas o menos por el año 1986. Creo que esta foto es cuando hacia mi primera novela, Mi Amada Beatriz, lo saco por el look”, comenzó el relato de Cathy en sus Instagram, al pie de la foto de cuando era joven.

Catherine Fulop en 1986.

“Les cuento que nunca realicé ninguna actividad física, no me gustaba hacer deportes, lo mío era otra cosa. Son la llegada de mis hijas, quise mejorar mi cuerpo porque sentía que todo se me estaba cayendo, y ahí empecé a entrenar y cuidar mi salud”, escribió la actriz en Instagram.

“Como verán en la foto siempre fui de caderas y cola grande, me hice una intervención para agrandar mis boobies (sentía que estaba desproporcionada)”, comentó acerca de la cirugía estética que se hizo en los senos.

Y agregó: “Seguro que le pasa a muchas chicas”. Además, compartió cómo se siente actualmente, luego de varios años, con su cuerpo: “Hoy siento que mi cuerpo cambió y lo mas importante me siento activa y saludable”.

