Catherine Fulop, Ova y Tiziana Sabatini con coronavirus

En su cuenta de Instagram, Catherine Fulop reveló que dio positivo de coronavirus al igual que su marido Osvaldo Sabatini y su hija menor, Tiziana. Recordemos que Oriana también tuvo coronavirus, en Italia, y ya está recuperada. “Estamos todos bien, gracias a Dios. Con los síntomas normales, algo de fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, sensaciones raras en la boca. Agradezco a todos los que se han preocupado”, compartió en el video.

El viernes por la tarde, la mediática venezolana se realizó el hisopado tras presentar síntomas compatibles con el coronavirus y confió: “La pasé mal. Me empecé a sentir muy mal de repente, tenía dolor de cabeza, pero desde que supe que Oriana tenía COVID-19 me la pasé con dolor de cabeza”. Esa misma noche tuvo fiebre y el sábado debió ser internada en observación porque se agitaba cuando caminaba.

El domingo por la mañana recibió el alta médica y ahora se encuentra haciendo reposo en su casa: “Ahora no me falta el oxígeno pero tengo una sensación rara. Ya no tengo fiebre, pero sí mucho dolor de cuerpo”. Y en base a su experiencia confió: “Creo que son dos o tres días que uno la pasa mal, y después va a menguar. Esperemos. Recen para que no haya ninguna complicación. Yo también estoy rezando, al igual que mi familia y mis amigos”.

Captura de pantalla

En el video que la conductora publicó en su cuenta de Instagram confió algunos de los síntomas que tuvieron ella y su familia: “Este videito lo hago rapidito para comunicarles que a finales de la semana pasada empecé a tener unos síntomas que no pensé que podía ser el Covid porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. Así que el viernes después de la radio, lo que me llamó la atención fue que me dio fiebre a la tarde y dije: ’Wow, qué es esto, por qué me duele el cuerpo y tengo dolor de cabeza’. Así que me hisopé y el resultado fue positivo, al igual que mi familia, Ova y Titi. Estamos todos contagiados de Covid”.

En las historias, también agradeció la preocupación: “Los primeros días son realmente fuertes porque te duele mucho el cuerpo y estás muy cansado. Así que espero ir mejorando, ya no tuve fiebre. Mi familia recién lo está transitando. Así que a rezar mucho, que estemos todos bien y que pase esto pronto”.