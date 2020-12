Catherine Fulop lució su impactante figura y su rigurosa rutina de entrenamiento

Cada vez más bella y estilizada Catherine Fulop compartió un video en su cuenta de Instagram demostrando cómo mantiene su figura al final de la cuarentena por el coronavirus y los secretos de su belleza.

Con una calza gris y una musculosa verde clara, la esposa de Ova Sabatini compartió con sus followers una serie de ejercicios físicos y, al final, una recomendación acerca de un suplemento de proteínas que consumen todas las famosas.

Al ritmo de la canción de Oriana y Rusherking, Cathy escribió: “GYM EXPRESS en casa. Ayer la verdad no tenía el tiempo para ir hasta el gimnasio pero cuando sabes que hacerlo te va a hacer bien, solo necesitas algo de inspiración. Ojalá que al verme te pueda inspirar a quererte, haciendo cosas que te hagan bien! 10 minutos entrada en calor, 30 glúteos patada posterior flexion - extensión 30 oblicuos, 30 elevación lateral glúteos y abductor, 15 ABS Roll, 30 glúteos 90• Repetimos todo 2 veces y voilá. Y termino con un rico shake de mi proteína vegana preferida con rico sabor a frutilla. Se les quiere”.

Catherine Fulop en redes

También, esta semana Cathy Fulop quedó en medio de la polémica luego de que Flor de la V, en “LAM” (El Trece) le preguntó a Oriana si tener una madre tan bella no generó cierta presión en sus exigencias físicas. La joven respondió: “Mucha gente me preguntó eso. De hecho, por cómo se ven mis papás a los ojos del público, tenía un poco de miedo de contar ese problema, porque mucha gente tiende a culpar a los padres. Pero la verdad es que no siento que venga por ese lado”.