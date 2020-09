¡Catarsis televisiva! Yanina Latorre habló de Esmeralda Mitre y no se calló nada

No es novedad que Yanina Latorre y Esmeralda Mitre estén enfrentadas. La rivalidad entre las rubias viene de larga data por algunos intercambios en Twitter. En esta oportunidad Latorre aprovechó las recientes novedades de Mitre y habló de la mediática sin pelos en la lengua.

Luego del polémico resultado del test de coronavirus, la panelista del Trece se encargó de Esmeralda luego de que Marcelo Tinelli se acercara hasta el estudio de La Flia previo a su presentación y le dijera que ella era su favorita luego de hacerla cantar en francés.

“Le está tomando el pelo, la está cargando… qué va a ser su favorita”, aseguró Yanina luego de los dichos del presidente de San Lorenzo de Almagro.

Luego agregó: “Por Dios, todos conocemos a Marcelo. La está cargando y con esto, la hundió. ¡Qué va a ser su favorita!”, exclamó desesperada la esposa de Diego Latorre que recibió el apoyo de Lourdes Sánchez que estaba invitada al programa de las mañanas del Trece.

“Me da un poco de vergüencita. Una mina que se dice actriz, grosa, teatro san Martín, que se ponga, que se le chorreo todo porque Marcelo le dijo eso”, agregó irónica Yanina.

No cansada de todo lo dicho la madre de Lola Latorre dijo: “Marcelo te dice un piropo y no te podés hacer pis. Tampoco es ohhhh… es Marcelo Tinelli, un gran conductor, lo amo, dueño de la Flia todo bien pero tampoco es para un ´gracias Marcelo´. Me da penita”, cerró Yanina más envidiosa que nunca.