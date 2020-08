Caso Natacha Jaitt: absolvieron a Raúl Velaztiqui, el empresario que estaba con ella cuando falleció

Este martes se conoció la noticia de la absolución de Raúl Velaztique el empresario que estuvo con Natacha Jaitt la noche de su muerte.

La Cámara Penal de San Isidro fue la responsable de la decisión de desvincular al hombre de la muerte de la mediática. El empresario había sido detenido por contradicciones en dos de sus declaraciones. “Yo no fui parte de ninguna fiesta sexual, no estaba en conocimiento de ello, fuimos a una reunión de trabajo”, había dicho Velaztiqui en una entrevista.

El periodista Mauro Szeta a través de su cuenta de Twitter dio detalles de la decisión de la Justicia: “Muerte de Natacha Jaitt: la Cámara Penal de San Isidro absolvió a Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que llevó a Natacha al salón de fiestas, donde murió. Velaztiqui había sido procesado por falso testimonio pero la Cámara entendió que no cometió el delito”.

El empresario estuvo con Jaitt la noche que murió

Durante la investigación Velaztiqui había dicho desconocer en dónde estaba el teléfono de Natacha, pero las cámaras mostraron al empresario con el teléfono en la mano: “El teléfono no me lo llevé ni para robarlo ni para cuidar nadie ni para extorsionar ni para comercializar su contenido ni para alterarlo ni destruirlo. Yo no lo prendí. No hubo una manipulación del teléfono. Lo deposité en el auto, a la vista, no lo tapé. Así como lo encontré lo deposité en mi auto, en el asiento del acompañante, que el teléfono sea preservado. Lo guardé para que lo agarre la policía”, explicó en su momento. También declaró que el cuerpo estaba en una posición distinta a como lo vio él cuando la mediática murió.

“La fiscalía lo había acusado de falso testimonio respecto del hallazgo del teléfono de Natacha y de su declaración sobre la posición del cuerpo. Habían acordado un juicio abreviado pero tanto un juez como la Cámara lo absolvieron. La Fiscalia General de San Isidro apelará la absolución ante la Cámara de Casación provincial. En cada nota que dio, Velaztiqui Duarte se manifestó inocente”, finalizó Szeta.