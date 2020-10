Caso Mühlberger: Daniela, la hermana del médico acusado, contó la traumática relación familiar

Este miércoles el tema del “médico de los famosos” volvió a tomar relevancia en “Intrusos” (América) cuando Daniela Mühlberger visitó el estudio del programa de Jorge Rial y comentó el trato que recibe de su hermano.

El médico quien fue detenido y liberado en mayo mantiene una causa abierta por tener en su clínica medicación vencida, residuos, inhabilitación y asegurar tener la cura contra el Covid 19.

“Yo no era nadie en su mundo empresarial, la vergüenza es lo que sentía por mí y me manifestaba. El mundo estaba manejado por Natalia, nosotros le decíamos la dueña. Había períodos en los que no podía entrar a la clínica o que mi hermano no hablaba y siempre ponía intermediarios”, comenzó diciendo la mujer.

“Llegó un punto de desborde, no sé por dónde empezar… Mi hermano me dejó tirada en la Ruta 8, veníamos de Córdoba, porque mi perro ladraba, el primero de enero de 2018. Llamé al 911 pero no lo denuncié”, relató frente a los panelista que escuchaban con atención.

“El domingo me dijo ´tengo que lidiar con vos. Sos la hermana impresentable, conflictiva, la gorda´. Tengo un hijo al que no quiere, ni quiso desde la concepción. Estoy con tratamiento psiquiátrico por depresión y estoy tratando una relación de maltrato, como de mujer golpeada. Yo me culpo, hay un perdón, la conexión emocional y volvemos. Hay un síndrome de la mujer golpeada”, comentó Daniela sobre su relación con el amigo de Moria Casán.

“Yo me vengo de Luján para que ponga un centro de estética de menor complejidad y él tenía el otro centro, con pacientes vip. Yo hice estética muchos años, nunca tuve problemas. Pero ahí fue el encontronazo con Natalia, que quería un departamento para otro emprendimiento con él, y a mí me mandan a trabajar a una dietética…”, recordó la hermana de Mühlberger.

Con respecto a lo que originó el quiebre de la relación, Daniela dijo: “El domingo me hizo un ahorque psicológico. Él no es violento ni agresivo. Tiene una forma de hablar que te deteriora la autoestima. Tengo una dependencia emocional y económica, entonces con el psiquiatra acordamos que los domingos nos juntemos y hablemos cosas de hermanos pero nada de eso funcionó”, concluyó la mujer muy afectada.