Carolina Losada le respondió a Brancatelli: “El periodismo militante confunde todos los conceptos”

Tras anunciar su alejamiento de la televisión para dedicarse a la política, Carolina Losada estuvo en la mesa de “La Noche de Mirtha” (El Trece), junto al Diputado Nacional, Mario Negri, el periodista Claudio Rígoli y la humorista Gladys Florimonte.

“Estoy muy contenta con este nuevo desafío. Convencida de que es el momento de involucrarme para cambiar esta realidad que tanto me duele”, dijo la periodista la noche del jueves 17 de junio en su último día como panelista del programa Intratables, donde anunció su alejamiento de la televisión, y aseguró que solo continuará conduciendo su programa de radio “Hablemos Ahora” por Radio Rivadavia.

Luego de este anuncio, su compañero de panel, Diego Brancatelli, cuestionó la decisión de la periodista: “Yo siento que mentiste todo este tiempo. A mí y a un montón de gente, porque yo muchas veces discutí con vos que se notaba cual era tu postura política, siempre dijiste ‘yo no soy esto, soy anti esto’. Y hoy estás en un partido que siempre te dije que eras. Entonces, o me mentiste en su momento o ahora cómo vas a hacer para militar en un partido que negaste todo este tiempo.”

Sobre estas recriminaciones fue consultada por la conductora y nieta de Mirtha, Juana Viale, a lo que Losada decidió responder los dichos del periodista: “Justamente, el hecho de que yo me haya tomado una licencia cuando tomé esta decisión es la forma más honesta de decir ‘no voy a venir a militarte la pantalla”, indicó la expanelista de América.

“Yo nunca mentí. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar, una ideología. Ahora que me estoy metiendo en un partido político me estoy tomando una pausa. Lo que pasa es que, a veces, el periodismo militante confunde todos los conceptos”, sentenció Carolina.

“Que uno diga lo que piense no significa que esté militando. En cada momento que me tocó hablar en cada programa dije lo que pensaba, no lo dije desde un partido político porque no estaba en uno”, finalizó el tema la futura precandidata a Senadora Nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe.