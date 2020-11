Carola Reyna habló en Intrusos y declaró a su marido ganador de MasterChef Celebrity

Este martes en “Intrusos” (América) Jorge Rial y su equipo de periodistas se comunicaron virtualmente con Carola Reyna, actriz y esposa de Boy Olmi , para hablar acerca de la eliminación del productor de “MasterChef Celebrity” (Telefé) y acerca de los rumores de acomodo con algunas figuras dentro del certamen.

La semana comenzó con la instancia de repechaje de los eliminados para volver a entrar al programa y fue Iliana Calabró la primera en conseguir un pase a la gala del domingo. Aún quedan por competir Boy Olmi, Nacho Sureda, El Mono de Kapanga, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, y Rocío Marengo.

La actriz comenzó diciendo: “Boy es muy amoroso en general, en la vida, tiene una cosa muy amorosa para con nosotros. Si sabe que viene alguien que le gusta tal cosa, tiene como una especie de ofrenda hacia el otro en general, no solo con la comida”, comentó Carola describiendo a su marido.

Sobre la eliminación comentó: “Yo creo que Boy realmente es un ganador de MasterChef, más allá de lo que pase con el repechaje. Aun perdiendo en términos de comida, creo que realmente es un ganador. Hizo una ganancia absoluta. Haber reflejado algo que reflejó, incluso a pesar de... no dio discursos, emanó alto nivel de amor que para el momento que vivimos en el planeta, en un año tan jodido, es un premio, un regalo su linda energía”, reflexionó Reyna.

Rodrigo Lussich consultó a la entrevistada si Boy la había pasado mal en algún momento dentro del reality culinario: “Es un problema menor, tiene que ver con divertimento. Si lo ponemos en una categoría de problema grande, estamos patinando. El programa se graba en muchas horas. Llegan a la 13 de la tarde y vuelven a las 20, están agotados todos. Boy tuvo la mala pata de enganchar el repechaje a un día de haber perdido, los que perdieron hace tres semanas por lo menos relajaron, pero él no paró nunca”, relató.

Acerca de la pandemia del coronavirus y el peligro a contagiarse, tal como sucedió con algunos participantes, Carola recordó: “Yo estaba muy asustada que fuera a MasterChef, primero porque tenía mucho miedo por el Covid y segundo porque, no sé, yo me sentiría muy expuesta en un reality; no iría ni ahí, pero está bueno en la pareja que haya opiniones diferentes. Él fue y lo hizo y está buena esa individualidad. Pero bueno, en principio teníamos mucho miedo por el COVID, nadie había salido a trabajar todavía”.

Para finalizar Carola comentó: “Boy es súper lúdico y tiene una tradición al juego. Yo no lo hubiera hecho jamás, me hubiera sentido muy expuesta. Él es muy bueno para el juego y la presión… Si sale de MasterChef se va a tomar un descanso, de hecho dejo de cocinar como antes. Antes cocinaba mucho más en casa, ahora está agotado”.