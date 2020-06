Carmen Barbieri habló del mal momento que está pasando Federico Bal

En marzo de este año Federico Bal usó sus redes sociales para contarles a todos que tenía cáncer de intestino. Luego de ese difícil momento para su madre y sus amigos, la pandemia por el coronavirus cambió la rutina y tanto el actor, como su madre debieron dejar de verse para cumplir la cuarentena obligatoria.

Invitada al ciclo “Corte y Confección” (El Trece), la rubia se emocionó al hablar de su hijo y de la difícil lucha que le está tocando librar: “Está luchando con una entereza maravillosa, con ganas de vivir y salir adelante”.

Luego de ver un video en donde el actor participó, la ex de Santiago Bal comentó: “Nos tocó en esta pandemia y no lo puedo acompañar ni abrazar. Lo vi ayer que pasó con el auto. Yo vivo en un departamento en Belgrano, bajé al hall del edificio y a través del vidrio nos saludamos. Hablamos fuerte para escucharnos”.

Luego agregó: “Fede estaba inquieto, fastidioso y muy cansado de tanto tratamiento, rayos y quimioterapia. A fines de julio se hará otra vez sus estudios y Dios dirá. La estamos pasando realmente mal… Bueno, la está pasando mal el mundo, pero con este tema de no poder ni abrazarlo… Porque Fede no se puede contagiar ni un resfrío, porque no tiene nada de defensas. Los rayos y la quimio le bajan las defensas que da terror”, relató angustiada.

Muy emocionada Carmen agregó: “Él se cuida mucho y por suerte está Sofía a su lado, que es su pareja, que le hace la comida, lo atiende y lo cuida. Estoy tranquila porque él vive en su casa en Maschwitz y yo estoy en Belgrano, hay una distancia, pero aunque fuese cerca tampoco lo podría ir a ver para no contagiarlo. Pero él sigue entero. Agradece que le tocó (el cáncer) a él y no a su mamá”.

“Él abrió su cabeza y su corazón. Siempre dijo que era ateo, pero fue a ver al Padre Ignacio, medita, además de hacer lo que le indican los médicos. Él está con el corazón abierto, estas cosas te cambian y en este caso fue para bien”, concluyó Carmen Barbieri sobre la nueva vida de Federico Bal.