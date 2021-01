Carmen Barbieri fue internada por neumonía después de contraer coronavirus

Carmen Barbieri se suma a la lista de famosos argentinos que terminaron contagiados por el Covid-19. En el caso de la ex vedette, fue el contacto estrecho lo que provocó su resultado positivo. Durante las grabaciones de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina, una de las participantes había vuelto de las vacaciones sin saber que cargaba consigo el virus, y tanto Carmen como Georgina Barbarossa quedaron en riesgo del contagio.

“Una persona de Master dio positivo y por eso quedamos aisladas hasta el martes que nos hisopamos de nuevo. ¡Yo voy por el quinto hisopado!”, explicó ayer la madre de Fede Bal a Teleshow. Pero a pesar de que en un principio le dio negativo, el caso terminó siendo positivo. La espera de al menos 3 días reveló finalmente la verdad.

Al parecer, y en realidad está casi confirmado que este fue el contacto estrecho, Sol Pérez sería el nexo. La conductora volvía de sus vacaciones cuando se integró a las grabaciones del elenco, en lo que era una producción sectorizada para evitar contagios. Apenas se enteró de su positivo informó a la producción para prevenir a cualquiera que hubiera estado cerca de ella.

Tanto ella como Barbarossa son parte de la nueva obra de Flavio Mendoza, llamada “Un estreno o un velorio” y que se realiza en el Teatro Hollywood, pero a causa del aislamiento preventivo de ambas, debieron suspeder la función del domingo. “Se hicieron el primer hisopado y les dio negativo, pero igual se tienen que aislar hasta el martes en sus casas. Después se vuelven a testear y, si les da negativo, retomaran todas sus actividades”, explicó una fuente de la obra.

Carmen Barbieri internada con neumonía

A través de Intrusos se dio la noticia, donde el ayer también se reveló que se encuentra en la Clínica Zábala y que aun no saben que tan grave será su caso. “Tendría un principio de neumonía, está conectada con el teléfono, contestando algunos mensajes, pero lo cierto es que tiene COVID positivo y está internada”, dijo el panelista Dani Ambrosino. Una fuente cercana a la ex vedette asegura que aun no está con respirador. “Georgina Barbarossa, que también se hizo el test, le dio negativo. Habrá que ver cómo sigue la obra”, agregó.

“Pudimos hablar con Fede Bal, que obviamente está muy preocupado por su mamá, muy angustiado, no ha podido verla, porque es una enfermedad muy solitaria”, agregó Adrián Pallares sobre el ex participante de la primera edición de MasterChef Celebrity.