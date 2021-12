Carmen Barbieri anunció que pasará sola las Fiestas y contó la triste razón

Al frente de un nuevo programa de televisión en la señal Magazine, Carmen Barbieri se posicionó en los medios luego de su paso por “MasterChef Celebrity” y de vencer al Covid 19.

Recuperada y con la intención de cuidarse y vivir la vida a su manera, la capocómica tomó una sorpresiva decisión que comentó en “Mañanísima” por primera vez.

La rubia comenzó diciendo que en estas Fiestas de fin de año, prefería la soledad después de todo lo pasado y su panelista Pampito no dudó en preguntar: “¿Vas a pasar Navidad sola?”, y Carmen no dudó en decir: “Sí, Fede se está enterando ahora, no tengo ganas de reunirme con gente mía porque la he pasado muy duro este año”, dijo.

Luego la conductora reflexionó: “Yo sé que cuando uno lo pasa mal tiene que brindar por estar vivo y porque el año que viene sea mucho mejor, pero fue tan duro y tanto golpe este año. Tampoco tengo ganas festejar el fin de año”, murmuró.

Nuevamente el periodista consultó: “¿Ya pasaste sola alguna fiesta?”, dijo y Carmen aseguró: “Quizás en mi casa sí me sirva un espumante, vea la tele y esté con mis perritos. Sí, he pasado muchas Navidades sola porque a veces viajaba, pero esta vez es una elección”.

“Se lo estoy diciendo ahora a Fede que ve todos los días el programa así que si tenés ganas de irte con Sofía de viaje vayan, no se queden por mí el 24 porque se quedan por mí. No estoy triste, es una elección, quizás después cambie”, cerró la actriz para sorpresa de todos.