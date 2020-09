Cardi B solicitó el divorcio después de repetidas infidelidades de su marido

Belcalis Almanzar, más conocida como Cardi B, entregó ayer en el condado de Georgia, Estados Unidos, la solicitud de divorcio al cantante Offset. El pedido llega tras casi tres años de casados y una hija en común, y lo que parece ser una larga lista de infidelidades.

Bajo las causas de un matrimonio “roto irremediablemente” y “sin posibilidades de reconciliación”, la pareja ha fijado la audiencia para el próximo 4 de noviembre. Según las informaciones a las que tuvo acceso TMZ, la intérprete de “I Like It” busca la custodia física y legal de su hija, Kulture Kiari Cephus (2), una pensión de manutención infantil y una “división equitativa de todos los bienes materiales”.

Pero luego de contactar a fuentes cercanas, TMZ pudo confirmar que los documentos presentados por el abogado de Cardi fueron demasiado polémicos para la cantante, y que no tenía conocimiento de la gravedad de las palabras usadas. En realidad, la rapera prefiere tener un divorcio amistoso con el integrante de la banda Migos.

Propone una custodia compartida de Kulture con su marido y está dispuesta a mantener la co-paternidad. Por lo que el abogado ya estaría haciendo los cambios para reflejar mejor sus deseos. Por otra parte, Cardi B nunca pidió la manutención.

El inicio del quiebre en realidad se da por el 2018, cuando fue de conocimiento público la infidelidad de Offset a la cantante, que incluía una cinta casera de contenido sexual. Pero en esa ocasión ella lo perdonó. Ante el cuestionamiento, la rapera declaró en entrevista con Cosmopolitan:

“Es como si todo el mundo me dijera, ‘¿Por qué no lo dejas? Tienes baja autoestima’. No, no tengo baja autoestima. Sé que soy guapa, rica y tengo talento. Podría tener al hombre que quisiera, a cualquier jugador de baloncesto o de fútbol americano. Pero quiero arreglar las cosas con mi hombre y no tener que excusarme. No soy de su propiedad. Es mi vida”.

En septiembre de ese año, Cardi B fue denunciada por asalto y amenazas a dos camareras de un club de striptease de Nueva York, que supuestamente habían tenido una aventura con su marido. Un poco después y casi al mismo tiempo de tener a su primera hija juntos, trascendió un nuevo engaño de parte del cantante y otra vez Cardi anunció la separación. Offset dijo entonces: “Me disculpo por romperte el corazón, por romper nuestra promesa, la promesa de Dios, estoy tratando de ser una mejor persona”.

Después de varios intentos y una declaración pública en uno de sus conciertos que decía “Acéptame de nuevo Cardi”, la pareja volvió. Pero al final, parece que algunos siempre vuelven a sus errores, y ahora la cantante está lista para dejar el pasado atrás y saltar con el éxito de su nuevo sencillo junto a Megan Thee Stallion, “WAP”.