Captaron a la China Suárez paseando por el shopping con Beltrán, uno de los hijos de Pampita

Después del anuncio de contagio de Pampita, que la misma modelo confirmó por sus redes informando que ella y su marido, Roberto García Moritán, tenían coronavirus, se esperaba el mínimo de aislamiento como prevención. Incluso quedó revelado que uno de sus hijos ya había comenzado a sentir síntomas, aunque no se sabe cual de los tres. Por eso las siguientes imágenes han generado revuelo.

Pudo verse a la China Suárez, mujer de Benjamín Vicuña, paseando con dos de sus hijos por un shopping de Pilar. Pero además de Magnolia y Amancio, los acompañaba Beltrán, uno de los hijos de la modelo.

La actriz paseaba por Pilar a días del anuncio del contagio.

El revuelo viene de la mano de una dura crítica pública a Pampita, por no resguardarse desde los primeros momentos en que sintieron síntomas tras su viaje al Caribe. La modelo y su familia habían ido a festejar su cumpleaños, pero que vino con el anuncio especial de su embarazo de una niña.

Adrián Pallares, lapidario con Pampita

En América, la mesa de periodistas puso en jaque el accionar de la modelo. “Ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre, ningún síntoma. Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado”, explicó una de las panelistas, pero fu en ese momento que Adrián Pallares estalló contra Pampita.

“Es muy feo el mensaje de ‘están todos sanos, ninguno está contagiado’. No lo sabés, porque si te hiciste un hisopado que es muy cercano en días, no lo sabés. La verdad es que para eso tienen que hablar los médicos”, dijo en el comienzo de su descargo. “Entiendo que ella como vocera diga lo que le pasa y está perfecto, pero después de los demás tendrían que hablar los demás”, dijo el periodista en vivo.

Luego, su opinión sobre el poco cuidado en el cumpleaños de la modelo fue lapidaria: “Como ejemplo, o para mostrar, no nos juntemos 40 o 50 personas en un lugar. A los besos, será al aire libre pero es contacto estrecho de una manera impresionante”.

Al final, el periodista no aguantó y la terminó tachando de soberbia, por actuar como si supiera efectivamente de su contagio: “Tener la soberbia de decir no me contagié allá y me contagié acá por un PCR… tenés que guardarte”.