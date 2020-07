Cantando 2020: todavía no arranca y Romina Malaspina ya renunció

Ángel de Brito será el conductor del “Cantando 2020″ y cada día, en “Los ángeles de la mañana” revela quiénes son los artistas convocados y confirmados para participar. Entre ellos, está Romina Malaspina, la joven que se volvió tendencia por un vestuario sensual elegido para salir en el noticiero.

Cuando el conductor le anunció la noticia, la mediática se bajó inmediatamente de la propuesta: “Siento que no voy a poder”.

“Sí, vine a anunciar que no voy a ir porque me agarró desprevenida. Fue todo tan intenso en las últimas semanas que, de verdad, vengo a darles las gracias por la oportunidad increíble”, resaltó la ex “Gran hermano”.

Al escucharla, De Brito le confesó: ”Me rompés el corazón, me rompés el alma... Venís a escupirnos en la cara. ¡Qué disgusto!”. Aunque Romina ya tenía su decisión tomada: “Estoy con el noticiero, recién arranco y quiero dar el cien por ciento. Si me decían de acá a dos meses, lo pienso. Me da pánico”.

Y Malespina remató: “Probé un ensayo, pero el vivo es otra cosa. Me da nervios. Lo pensé. Siento que voy a estar dividida entre el noti y no puedo. Dije que no cierro la posibilidad de sumarme a la segunda o tercera gala”.