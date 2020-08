Cansado y deprimido por el aislamiento, Oscar González Oro se fue del país

Muy angustiado por la realidad del país en medio de la pandemia por el coronavirus, Oscar González Oro venía anticipando sus ganas de dejar el país en este momento especial y finalmente lo cumplió.

El periodista de Radio Rivadavia viajó con destino a Uruguay y se quedará en ese país hasta que todo pase en Argentina en cuestión de restricciones y cuarentena.

“El día que pueda me cruzo el Charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas. Es distinto el paisaje, es distinto todo; así que me iré el día que se pueda. Me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente, volveré; tengo que volver por cuestiones personales”, había dicho el periodista en el programa radial Agarrate Catalina.

“Por lo menos hasta que se abran las fronteras, puedas entrar y salir cuando se (te) dé la gana. Yo necesito libertad. Extraño la libertad”, comentó muy angustiado.

Tal como lo anticipó, este viernes el conductor dejó su casa y viajó hacia Uruguay. A través de su cuenta de Instagram, el conductor aclaró que seguirá al frente de su programa de radio.

“Para que se entienda bien. ¡Mi programa Tarde pero temprano no para un sólo día! Hace ya cinco meses que lo hago desde casa en San Isidro. Lo sigo haciendo todos los días desde otro lugar, nada más que eso”, comentó a sus oyentes.