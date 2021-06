Cansado de los imprudentes, Ricky Martin compartió un video que contiene fuertes frases sobre la vacuna

Ya son muchos los casos de personas vacunadas y que sin embargo terminan contagiándose. En la común, muchos se preguntan como es posible, si supuestamente las dosis deberían proteger de cualquier contagio, o al menos así lo afirman los que ansían desesperadamente la libertad de 2019. Pero esta creencia se debe a una desinformación o un teléfono descompuesto en cuanto a la efectividad de las dosis. Muchos famosos entonces se han dedicado a “educar” respecto a este tema.

Al tener millones de seguidores, muchos cantantes y actores se sienten en el deber de ayudar como puedan a través de las redes sociales. Fue por eso que hace algunas semanas, algunos vienen insistiendo con que la población, sobre todo en Estados Unidos, se decidan a ponerse la vacuna. El objetivo claramente es generar una burbuja de contención para prevenir más casos.

Ricky Martin fue más allá y compartió a través de sus Stories de Instagram un divertido video de un joven de TikTok que, disfrazado de médico, explica los motivos por los que la prevención SIEMPRE es necesaria. La coherencia es dicha de forma tan divertida que muchos ya han compartido el mismo video en sus perfiles.

El TikTok de prevención

El video, realizado por el usuario Steveioe, comienza diciendo: “Consejos de la sala de emergencia: “DEBEN VACUNARSE. Claro, todavía pueden contagiarse de Covid-19 incluso si se pone la vacuna. De la misma manera que podría quedar embarazada aun si usa anticonceptivos”, dice para luego dar un listado de comparaciones acompañado de emojis.

“Y de la misma manera que podría morir en un accidente de auto aun si usara cinturón. Pero eso no significa que no va a usar anticonceptivos o el cinturón de seguridad”, se puede leer en la traducción que hizo Ricky. Y de repente, todo se sale de control: “La vacuna NO ES UNA CURA. ¡Hijos de !@$%!”, y agrega con más paciencia: “Es una capa de protección de hasta 95%. 95% NO ES UN 100%. Nos dijeron esto desde el primer día. Todavía puede contagiarse de Covid-19″.

Instagram Stories Instagram

La misma intención del video es tener este tono irónico, para demostrar que muchas de las excusas no tienen sentido. Continúa explicando: “Aún si se vacuna, no matamos el virus. Todavía existe, pero la vacuna nos ayuda a no sufrir de síntomas severos provocados por el virus para así NO MORIR. También reduce el riesgo de contagiar a otros, para que otros NO MUERAN. ¿Habías pensado en eso? Claro que no. Tu, idiota egoísta”.

“Hay gente alrededor del mundo que darían su huevo derecho por una vacuna. ¿Y estás preocupado de que sea un plan del Gobierno para ponernos un chip y localizarnos? Ya nos localizan por medio de los celulares ¡¡Hijo de !@$%!!”, termina diciendo de modo divertido.