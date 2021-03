Cansada de los rumores Celeste Muriega de una declaración fatal sobre su relación con Hernán Drago

Sentada frente a José María Listorti y Denise Dumas, finalmente Celeste Muriega se hartó de las suposiciones y tuvo unas tajantes palabras en lo que respecta a su relación con Hernán Drago . La bailarina considera que los rumores ya se han salido de control y se puso como objetivo aclararlos.

“Se tiende a veces a buscar el título a algo que ni siquiera uno tiene , entonces es como tener que dar explicaciones y es más complicado cuando quizá nosotros no lo teníamos claro”, comenzó explicando cuando fue consultada por los conductores de Hay que ver. “No está bueno porque uno se siente como presionado”, dijo refiriéndose a las constantes insinuaciones de los medios y fake news que hablaban de un romance confirmado con su compañero de trabajo, que terminaron por quebrar una relación de amistad con Drago.

“Trabajamos juntos en lo de Guido Kaczka, muy buena onda, muy buena relación. Ahora no nos vemos tan frecuentemente como antes, teníamos una amistad linda que quizá no es tan bueno tener que aclarar tanto”, continuó diciendo la bailarina visiblemente cansada de las preguntas sobre el tema, aunque demostrando que tal vez ella tenía más esperanzas en un avance de su amistad a “algo más” con el modelo.

Las determinantes palabras de Celeste Muriega

La bailarina ya se muestra cansada de las vueltas, pero por sobre todo en búsqueda de una privacidad que le fue arrebatada desde el principio. “Considero que está bueno pasar un buen momento con una persona y abrirse a conocerla. Después, fluye o no fluye, funciona o no funciona… Realmente no funcionó”, dijo dando su veredicto final sobre el actual estado de relación, con casi ya ni rastros de una amistad.

Pero su frase final, fue la fatal: “Está bueno aclararlo. Así que dejémoslo en claro: no estoy con Hernán Drago así vienen los novios, me empiezan a llegar”, aclaró la bailarina.