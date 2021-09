Candelaria Tinelli retó a su hermana Micaela a la distancia y la tildó de “chanta”

Luego de meses intensos y movilizantes, por el delicado estado de salud de Soledad Aquino, Micaela Tinelli decidió viajar a Miami junto a dos amigas para tener unos merecidos días de descanso. Pero no se desconecta de las redes sociales, por el contrario, comparte todos los detalles de sus vacaciones con sus seguidores y en uno de sus tantos posteos, su hermana Candelaria encontró un motivo para retarla.

La empresaria textil publicó una selfie en la que se la ve tirada sobre su cama, con una musculosa blanca que dejaba varios de sus tatuajes a la vista. Y rápidamente, Cande le escribió: “Micaela, cuidate del sol, ya te veo la alergia chanta”.

Cande Tinelli retó a su hermana Micaela.

Evidentemente, la mayor del clan Tinelli no debería exponerse a los rayos solares, ya que tiene la piel muy sensible, pero le resulta difícil cumplirlo estando de vacaciones. Y ante el llamado de atención de su hermana, decidió no responder públicamente aunque algunos de sus seguidores celebraron el comentario de la novia de Coti.

“Buen consejo de hermana”, “Si esto no es ser hermana, no sé qué es”, “¡Amo! Sería un comentario de mi hermana”, fueron algunas de las respuestas que obtuvó “Lelé” en el perfil de Mica. Nadie puede negar que se preocupa por su bienestar.