Cande Vetrano habló sobre su paso por los sets de Cris Morena y dijo que muchos terminaron en “terapia”

Cande Vetrano tiene una personalidad con la que puede conmover o hacer reír a carcajadas a cualquiera.

Con una sonrisa en el rostro y la mejor onda en el programa, la joven artista acaba de cumplir 30 años y ha contado algunos detalles de sus comienzos en la televisión y su relación con la actuación.

“Empecé con Agrandaditos. Estaba desfilando para una marca de chiquitos, yo hacía danza y en un desfile de la marca me vieron y me citaron para un cast de Cris.”

Así lo relató la actriz en el programa de Jey Mammón, Los Mammones. Luego de su paso por Masterchef, Cande ha regresado con todo a la televisión.

Abriendo el cajón de los recuerdos, el conductor ahondó en su paso por las novelas de Cris Morena. “Qué semillero eh. Cada uno que pasó por el mundo de Cris Morena, muchos de ellos…”, indicó el conductor de Los Mammones, mientras hablaban de la amistad de Cande con Lali Espósito y la China Suárez.

En eso, Cande Vetrano lo interrumpió: “Sí, la verdad que la mayoría… La mayoría con terapia… Seguimos en la tele”.

Con este comentario, desató las polémicas. “Digo por el hecho de trabajar desde chicos, me parece que la terapia está buena para contrarrestar con todo”, aclaró entre risas.

Lali Espósito y Cande Vetrano en Rincón de Luz. web

Jey alegó a que se trataba de otra época, en donde los niños comenzaban desde muy pequeños con su carrera. Entre ello, Cande admitió qué fue lo que más añoraba de trabajar desde pequeña.

“Me perdía los cumpleaños, era lo que más lamentaba de salir del colegio e irme a grabar. Igual era ir a jugar”, admitió.

Rememorando mucho de sus primeros pasos en la televisión, también hizo un conteo de su primer papel en televisión en Rincón de Luz.

“Recuerdo mucha siesta en el auto, yendo para allá, comer en el auto. Me acuerdo del equipo humano, me veo de chica y me da mucha ternura”, admitió a Jey.