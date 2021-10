Cande Tinelli se enojó con una chica que la fotografió mientras comía en un restaurante y la escrachó redes

Cande Tinelli está de vacaciones con su padre y hermanos en Ushuaia disfrutando de la nieve y desde su lugar de descanso, la hija de Marcelo Tinelli escrachó a una joven que le estaba sacando fotos mientras almorzaba en un restaurante.

La novia de Coti Sorokin descubrió el momento en el que una chica que estaba sentada en una mesa cercana a la de ella le estaba tomando fotografías. Y, lejos de dejarlo pasar desapercibido, la empresaria decidió exponer a la mujer en sus historias y hasta mostró su cara.

“Acá, comiendo en paz”, escribió enojada Cande sobre la fotografía que subió a Instagram. Aunque automáticamente se le pasó al volver a disfrutar de la escapada familiar con sus hermanos Mica, Juana y Lorenzo.

Cande Tinelli y Coti, súper enamorados

Cande Tinelli y Coti Sorokin se muestran cada vez más unidos y enamorados. Días atrás, la diseñadora subió a su cuenta oficial de Instagram dos fotos súper románticas con su pareja en el back stage del show del cantante, de quien se distanció unos días para ir a la nieve con su familia.

“Mi mundo entero”, escribió la hija de Tinelli y la publicación superó los 60 mil “me gustas” en un día. Por su parte, Coti también subió fotos de la misma sesión y compartió unas tiernas palabras dedicadas para su mujer.

“Octubre loco perdido incendiábamos el nido tu corazón en el mío camuflando los latidos. Octubre loco gigante flaca de ojitos brillantes revolución delirante no tendrá ni tu iguales es para toda la vida si hay olvido que sea un día en que yo.. .no me levante”, fueron las palabras del artista para Candelaria.

