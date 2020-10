Cande Tinelli le puso las quejas a su mamá por una foto retro que publicó

Cande Tinelli es una de las jóvenes más influyentes y en muchas oportunidades comparte fotos retro. En la gran mayoría aparece su hermana Micaela, su papá Marcelo Tinelli y su mamá Soledad Aquino. Claro, nunca pide permiso y luego ríen todos recordando viejos momentos.

Además, Cande suele escrachar a los que más quiere. Hace unos días mostró a su madre con un llamativo barbijo plateado y que, cuando hablaba, se le pegaba a la cara cada vez que respiraba. La cantante se reía y ahora recibió una devolución.

Soledad compartió una postal de sus dos hijas cuando eran pequeñas, con ella, arriba de una carreta, y Lele inmediatamente la acusó en una historia de Instagram arrobando a Mica y replicando la postal: “Mamá en Insta nos liquida”.

Redes Sociales

Luego, en “Pampita on line”, compartieron un audio de Aquino en el que habló al respecto: “No se enojan las chicas, ¿eh? Me gastan, me viven gastando siempre... Sobre todo Candelaria, que es una ácida. Me saca la ficha al toque de cualquier cosa”.

Luego recordó el episodio del tapabocas: “Yo salí para hacerme la fashion con un barbijo plateado que me compré acá a la vuelta a cien pesos. ¡A lo Moria Casán! Y Candelaria me filmó y lo publicó para sus treinta mil seguidores. A esta edad, me cagué de risa igual que ella... Ella se ríe de mí, pero yo me reí con ella".

Sobre la publicación retro en su Instagram, aseguró “Me pareció re tierna esa foto. Yo tenía un ranchito divino en Loma Verde. No había basurero, porque no pasaba por ahí. Era campo, campo, campo... Entonces, había que cargar la basura y llevarla hasta la ruta. Yo me iba sola con Pícaro, el caballo. Pero ellas, que estaban con mi vieja, empezaron: ‘Mamá llevanos, mamá llevanos’. Porque les encantaba andar en sulky. Y fuimos hasta la ruta, que eran cincuenta cuadras, ponele”.

“La subí porque son mis hijas y yo las parí, nada más. Y la subí con toda ternura porque la encontré de casualidad. ¿Viste cuando estás borrando fotos? Bueno, me dio hiper ternura”, concluyó.