Cande Tinelli harta de los haters que la acusan de ser una “chica plástica”

Es sabido que los haters de las redes sociales tienen la exclusiva función de criticar y molestar a cualquier usuario a quien ellos crean que merecen su atención. Una de las destinatarias del “odio” de estos personajes fue Candelaria Tinelli a quien acusaron de ser “una chica plástica” por la cantidad, según ellos, de cirugías y tratamientos a los que se sometió la hija de Marcelo Tinelli.

Cansada de esta situación, la joven que tiene más de 4 millones de fanáticos, se encargó personalmente de contestar a las críticas y, a través de un video en una historia de Instagram, explicó sus retoques estéticos.

“Que poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico, tengo siliconas en las tetas que no son de plástico, me operé la nariz que no tenía plástico, y en la boca me pongo relleno obvio, con un capo, pero no es plástico”, comenzó diciendo Lelé.

Luego la más rebelde del clan Tinelli finalizó diciendo: “Igualmente si yo fuese toda de plástico… ME PUEDEN CHUPAR BIEN LAS TETAS”, dijo sin titubeos la joven para agregar y cerrar la polémica: “El que puede puede y el que no, critica”.