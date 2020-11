Cande Tinelli grabó temas acústicos y la rompió

Candela Tinelli deslumbró a sus seguidores de las redes sociales al lanzar varios de sus temas musicales en una versión acústica. Lo hizo en un vivo por Youtube donde todos tuvieron oportunidad de deleitarse con sus melodías y elogiarla.

Cande Tinelli y sus acústicos.Instagram. gentileza

La cantante no quiso dejar pasar este espectacular momento que está viviendo con la música y, en sus stories de Instagram, agradeció a todos: “Quería agradecer por los mensajes hermosos que me mandaron sobre el video y temas acústicos, los amo, voy a hacer más, ya que me están pidiendo más, recibí muy lindos mensajes”.

Además, ella misma anunció que próximamente todos estos temas se encontrarán publicados en la plataforma Spotify.