Cande Tinelli estrenó un aterrador tatuaje en su cabeza

Cande Tinelli mostró en sus redes una enorme araña que tatuó en su cabeza. Los seguidores reaccionaron rápido y llenaron su posteo de comentarios como: “épico”, “veneno”, “re contra va” y tantos más. Tomando una copa de bebida y con este arácnido en su rostro la hija de Marcelo Tinelli llegó a los 200 mil “me gusta” en poco tiempo.

La cantante de 29 años describió su elección con dos palabras: “Wincy wincy” en alusión a la canción infantil de la araña que teje su tela y se cae cuando la lluvia la arrastra. La araña es parte de varios dibujos que ella tiene en su cuerpo. Algunos: Hello Kitty, un corazón, un rama pequeña con hojas y “Ángel” escrito.

Dos haters no demoraron en criticarla. Fiel a su estilo ella contestó sin dudar. “¿(Busca) llamar la atención?”, le preguntó uno a lo que ella contestó: “La verdad que no. Me gustan los tatuajes como verás, y me seguiré tatuando. Espero no llamar más tu atención. Disculpame”.