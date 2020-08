Camila Cavallo y “su mensaje” cantado para Mariano Martínez

Mariano Martínez y Camila Cavallo terminaron su relación durante esta cuarentena por la pandemia de coronavirus. A mediados de junio, la modelo confirmó la ruptura y se mudó a un departamento en Belgrano junto a Alma, su hija de tres años con Mariano, mientras el galán eligió el silencio, según Ciudad Magazine.

Camila por aquellos días aseguró sobre los motivos de la separación: “El desgaste y las diferencias. Porque uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual, y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Y fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No. Nos enamoramos y decidimos tener una hija”.

A casi dos meses de su separación, Camila sorprendió a sus seguidores de Instagram al cantar en su auto mirando a cámara el tema “La mejor versión de mí”, de Natti Natasha y Romeo Santos, cuya letra es muy significativa.

“La mejor versión de mí, no la conociste tú. Porque siempre me frenaste, con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era. Por amarte a tu manera me olvidé hasta de ser yo”, aparece cantando Cavallo en el video y muchos seguidores asociaron la fuerte frase a un palito para Mariano. ¿Será?