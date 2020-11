Cami se enfundó de blanco para recibir su cumple y hasta Oriana Sabatini se derritió de amor

A horas de recibir sus 24 años, Cami publicaba una imagen que voló por Instagram y llenó de luz los inicios de todos los que la siguen. La cantante se ha convertido en una de las reinas de la red social de la imagen, porque no hay foto en la que no salga bien. Para la previa de su cumpleaños, la chilena subió cuatro imágenes donde se la puede ver en un ajustado conjunto blanco estilo vintage, de top y pantalon, en medio de un campo de flores.

“Luna azul pre kumple”, escribió junto a la imagen que parece sacada de una postal o un disco de los ’80. Ella es una de las preferidas de los fans y también de la platea femenina de las famosas. Más de una se ha declarado su fan, como Tini Stoessel, María Becerra y Cazzu. Sin duda, la chilena sabe como impactar con su misteriosa personalidad y sus curvas naturales de infarto.

En la última foto, Oriana Sabatini, otra de las preferidas de los internautas, fue una de las primeras en poner “Me gusta”. Pero a pesar de que la argentina hizo presencia por el posteo de la cantante de “Aquí estoy”, fue otro comentario el que se ganó el corazón de Cami.

“Vi esta flor y pensé en ti porque es bonita, en realidad a mi no me gusta pero creí que a ti te gustaría porque tú sí eres bonita 🌻”, escribió una seguidora llamada Dani Almendra. Para quienes todavía no lo identifican, es una de las frases, cuasi declaración de amor de Shrek a Fiona, en la famosa película animada de Dreamworks.

El comentario que volvió loca a la chilena.

La chilena enloqueció con la referencia y rompió todos sus esquemas para responderle y más usuarios se sumaron para coincidir en su fanatismo por “Shrek”:

La respuesta de Cami.

Sin duda, una muy buena forma de esperar su cumpleaños, al que luego recibió en un divertido y cómodo mameluco de vaca azul. En sus Stories dejó parte del festejo, en donde se ve una celebración con tragos y hot cakes dulces, además de estar acompañada de sus amigos más íntimos y su fiel compañero, su perrito Eros.