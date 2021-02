Calu Rivero rompió el silencio y se refirió a la causa de acoso contra Juan Darthés y el caso Úrsula

Calu Rivero , o simplemente “Dignity”, ha mostrado un perfil muy bajo respecto a su vida privada y relaciones amorosas. A pesar de eso, la actriz volvió a hablar y brindó una entrevista con la periodista Fernanda Iglesias, en su programa “Esto no es Hollywood” por Mucha Radio, donde se expresó sobre Juan Darthés , el caso Úrsula Bahillo y su novio ruso.

Respecto a su causa contra el actor, a quien denunció por acoso , la intérprete expresó. “No puedo hablar, ese tema lo debería hablar con mi abogado, pero él aún prófugo de la Justicia, a través de sus representantes legales, mantiene vivo este juicio contra mí”.

A fines de enero, quien se había expresado al respecto fue Carina Zampini, compañera de ambos en Dulce Amor. “Si hubiera estado en conocimiento de eso en ese momento, no haría falta que hoy esté explicando porque habría hecho algo. No soy de las personas que hacen de cuenta que las cosas no pasan, menos eso. De alguna manera hubiese intervenido, o hablado con Quique Estevanez. Yo no lo supe”, aseguró en una entrevista con el programa “Los Ángeles de la Mañana”.

En ese contexto, Calu también se explayó sobre el caso de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su ex pareja, que conmocionó al país. “Con todo lo que está pasando a nivel social, es momento de que haya una perspectiva de género en la Justicia, que se vea ese cambio definitivo para tener una sociedad de igualdad entre sexos y géneros”, expresó. Y continuó: “Obviamente que siento injusticia, tristeza, siento más daño, pero después me pongo a pensar en todo lo que pasa y sigue pasando, y es como una sensación de...¿qué pasa? ¿por qué estamos así? ¿por qué Úrsula? No sé cómo se hace para salir de este loop y este ciclo de 48 femicidios en lo que va del año”.

Por otra parte, habló de su incipiente noviazgo con el documentalista ruso Andrey Manirko. “Nos estamos conociendo en este nuevo espacio, él con su formas culturas, nosotros también, pero es divertido, a mí me gusta encontrar la belleza en estos cambios y apuntar a estar muy bien, y a conocernos en las diferencias, a ver qué aprendo yo de él y él de mí”, señaló con respecto a la temprana convivencia que implementaron producto de la pandemia. En relación a los rumores de casamiento, fue contundente: “No sé de dónde salió, imaginate que recién nos estamos conociendo, no dan los tiempos para conocerse, hay que degustar la relación, entendernos”.

La actriz confirmó su romance a través de una publicación de Instagram que hizo con motivo del cumpleaños de su padre. La celebración fue tan íntima, que sólo estuvieron presentes Rita, la mamá de Dignity -como ella decidió llamarse de un tiempo a esta parte-, y quien se convirtió en su novio desde hace ya varios meses. Pero todo indica que la disfrutaron a lo grande.

“Feliz día papá, disfruto mucho de tu compañía. Sos un papá muy dulce, papá compañero, que bellos son tus abrazos. Fue un bello día, hermosa celebración en pueblo Garzón”, escribió junto a una secuencia de videos y fotos. Y, después de agradecer a los dueños de la bodega en dónde realizaron el festejo por su hospitalidad, hizo una mención especial a su “mamita” y Andrey “por hacer esta celebración más divertida aún”. “A tu salud, papá. Chin, chin”, concluyó Rivero. Pero lo cierto es que, más allá del cumpleaños, lo que llamó la atención fue la presencia de Manirko. Calu ya se había mostrado junto a él en Nueva York, donde estuvo viviendo durante el último año.