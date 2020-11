Hace años ya de las primeras denuncias a Juan Darthés por Calu Rivero. Rodaban Dulce Amor y ellos eran pareja en la pantalla, por eso en aquel momento, las versiones de la actriz parecieron exageradas y por poco no fueron escuchadas. El tiempo pasó y una nueva denuncia cayó sobre el actor, esta vez acusado de violación por Thelma Fardín. Calu fue una de las primeras en pronunciarse y apoyarla.

La joven que ahora se hace llamar Dignity, compartió un video por su Instagram de una entrevista inédita en inglés que le hizo “Style Like U”. Aunque el marco del encuentro era el estilo y moda, la modelo tuvo la oportunidad de desnudarse emocionalmente, contando sobre la experiencia que la marcó para siempre y cómo aprendió a superar lo sucedido.

“Mis oscuridades, miedos, mi luz, mi vulnerabilidad, de todo eso hablamos en esta entrevista hace un año atrás 🙏🏼 Aceptar lo que soy, sin juzgarme 🙏🏼”, escribió junto al video posteado. “Estaba haciendo un programa de televisión donde mi papel era muy estereotipado. Una joven a la que no le importaba nada, las mujeres eran un objeto y algo sexy. La mayoría de los valores que tenía mi personaje me lo dieron mis representantes y no me gustó nada”, comenzó explicando sobre situación como Natacha en Dulce Amor.

Calu entonces dijo a la entrevistadora que en aquel momento su carrera desplegaba, siendo ella protagonista de una gran éxito, la presión de actuar con alguien con una carrera encima la congelo muchas veces: “Este tipo estaba abusando de su poder, estaba modificando las escenas para tocarme y besarme más, de una manera horrible. Me sorprendió porque la cámara estaba grabando y todos estaban ahí, el director, todos y nadie hizo nada”.

Nunca nombra a Darthés, pero las referencias son claras. Reveló entonces lo que le dijo cuando ya no daba más y todo “comenzó a ser una mierda para ella”. Pero su reclamo se volvió en contra con una amenaza: “Lo hice a través de las redes porque no tenía su teléfono y nunca quiso hablar de otra manera que actuando. Recuerdo haberle 'mandado un mensaje en Twitter diciendo ‘esto es todo, no puedo, necesito que cambies y entiendas’ y me dijo ‘ok, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa’”.

Dignity se lamenta de haber tomado acciones tan tarde sobre el asunto, pero este abuso la llevó a escapar a Nueva York y dejar la actuación por 5 años. Fue recién cuando Thelma Fardín se contactó con ella que vio la gravedad de lo que había dejado pasar. “Me dijo que me tenía que contar algo, que estaba de gira con una telenovela, tenía 16 y él la violó. Lo primero que sintió mi cuerpo fue necesidad de protegerla y pensé que trabajé con esa persona, que frágiles somos que importante es creer y confiar en tu instinto”.

Como reflexión final, habló sobre una etapa pasada y el poder que las mujeres tienen al mantenerse juntas: “Ahora veo la imagen completa, lo lejos que llegó y la comunidad de mujeres tratando de hacer este cambio me di cuenta de lo poderosas que somos”.