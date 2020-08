Caída en la pista del Cantando y memes: Adabel Guerrero fue tendencia en las redes

Este lunes la presencia de Adabel Guerrero en la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) no será recordada por el pésimo puntaje que recibió al cantar una canción de Luis Miguel, sino por el terrible golpe que se dio la bailarina al intentar realizar un giro de danza con el piso recién rociado con desinfectante.

La que comenzó con el juego de proponer mostrar sus habilidades como bailarina, fue Moria Casán que luego del puntaje le pidió más show a la protagonista de “Sex Virtual” y a partir de ese momento todo explotó en las redes sociales.

Como era de esperar, la caída de la rubia desató una catarata de memes en Instagram y especialmente en Twitter donde nada pasa desapercibido y los haters están a la orden del día.

Estalladas las redes con el suceso de Guerrero, el portal Teleshow se comunicó con la artista quien dijo: “Me estoy riendo tanto de los memes que me mandan con mí caída de anoche, que creo que fue lo mejor de mi performance de ayer”, comenzó diciendo y agregó: “Estoy bien, no me pasó nada. Caí de cola, con lo cual caí acolchonada. Ja,ja,ja”, finalizo divertida con lo ocurrido.